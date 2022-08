ItaliaStartUp_ : Berlusconi “Giorgia Meloni può guidare l'Italia” – - LaNotifica : Berlusconi “Giorgia Meloni può guidare l’Italia” - vivereitalia : Berlusconi 'Giorgia Meloni può guidare l'Italia' - BrunoPolitics : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 ?? Nota di Porta a Porta: al confronto tv del 22 settembre che ospiterà il confronto di un'ora tra Enrico… - messina_oggi : Berlusconi “Giorgia Meloni può guidare l’Italia”ROMA (ITALPRESS) - 'Giorgia Meloni, come altri esponenti del Centro… -

L a destra 'Ha tre programmi diversi, provate a conciliare le tasse di Matteo Salvini con le pensioni di Silvioe il silenzio in merito diMeloni: anche qui dunque nessun ...Meloni, come altri esponenti del centrodestra, ha senz'altro l'autorevolezza necessaria per ...è avvenuto per l'ultima volta nel 2008 che nascesse un governo - l'ultimo governo- ...Il leader di forza Italia rilancia poi sulla flat tax: "Nei 57 paesi in cui è stata applicata ha portato solo benefici. Se l'economia cresce, crescono anche le entrate dello Stato, altro che default" ...ROMA (ITALPRESS) - "Giorgia Meloni, come altri esponenti del Centrodestra, ha senz'altro l'autorevolezza necessaria per guidare il governo...". Lo dice, in ...