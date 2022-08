Berlusconi “Giorgia Meloni può guidare l'Italia” (Di domenica 21 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Giorgia Meloni, come altri esponenti del Centrodestra, ha senz'altro l'autorevolezza necessaria per guidare il governo…”. Lo dice, in un'intervista a Il Tempo, Silvio Berlusconi. Quanto può valere in più la sua presenza per il centro-destra? “In passato – aggiunge – ho guidato una campagna elettorale ben fatta, spiegando agli Italiani i vantaggi concreti che avrebbero ottenuto da un nostro successo, una campagna che ci ha fatto crescere di 10 punti. E' quello che intendo fare anche stavolta, rivolgendomi soprattutto a quel grande numero di indecisi o potenziali astenuti – sono la metà degli Italiani – spiegando loro che non andare a votare è autolesionismo e invece votare per noi significa realizzare degli obbiettivi concreti. Votare, naturalmente per Forza ... Leggi su iltempo (Di domenica 21 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “, come altri esponenti del Centrodestra, ha senz'altro l'autorevolezza necessaria peril governo…”. Lo dice, in un'intervista a Il Tempo, Silvio. Quanto può valere in più la sua presenza per il centro-destra? “In passato – aggiunge – ho guidato una campagna elettorale ben fatta, spiegando aglini i vantaggi concreti che avrebbero ottenuto da un nostro successo, una campagna che ci ha fatto crescere di 10 punti. E' quello che intendo fare anche stavolta, rivolgendomi soprattutto a quel grande numero di indecisi o potenziali astenuti – sono la metà deglini – spiegando loro che non andare a votare è autolesionismo e invece votare per noi significa realizzare degli obbiettivi concreti. Votare, naturalmente per Forza ...

