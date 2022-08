Benevento, Vigorito: “Caserta? Vedremo chi ci sarà in panchina con il Frosinone” (Di domenica 21 agosto 2022) Nonostante il punto ottenuto a Genoa, la panchina del Benevento di Fabio Caserta sembra essere sempre più traballante. Almeno interpretando le parole del presidente Vigorito nel post ai microfoni di Sky Sport: “La risposta l’ha data l’allenatore durante la sua conferenza: ha detto che quando ha scelto di fare l’allenatore, ha scelto anche di poter essere sostituito in qualsiasi momento. La cosa non finisce stasera o domattina. Va analizzata momento dopo momento. Il calcio è strano: vinci una partita e pensi che hai recuperato il tutto, poi ne perdi due di seguito. E ancora: “Noi presidenti siamo diventati isterici, la posta si è alzata molto. Io credo che non sia il caso di fare discorsi, nè prima nè dopo. Ora vediamo se ci sarà lui o un altro in panchina il 28 con il ... Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) Nonostante il punto ottenuto a Genoa, ladeldi Fabiosembra essere sempre più traballante. Almeno interpretando le parole del presidentenel post ai microfoni di Sky Sport: “La risposta l’ha data l’allenatore durante la sua conferenza: ha detto che quando ha scelto di fare l’allenatore, ha scelto anche di poter essere sostituito in qualsiasi momento. La cosa non finisce stasera o domattina. Va analizzata momento dopo momento. Il calcio è strano: vinci una partita e pensi che hai recuperato il tutto, poi ne perdi due di seguito. E ancora: “Noi presidenti siamo diventati isterici, la posta si è alzata molto. Io credo che non sia il caso di fare discorsi, nè prima nè dopo. Ora vediamo se cilui o un altro inil 28 con il ...

