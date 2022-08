Basket | Della Valle lascia il raduno della Nazionale

Leggi su sportface

(Di domenica 21 agosto 2022) Il CT dell’Ital, Gianmarco Pozzecco, ha deciso di tagliare Amedeodalla lista dei giocatori che affronteranno i prossimi impegni ufficiali. Il cestista azzurro, dunque, è stato autorizzato are ilitaliano, seppur con molto rammarico da parte di Pozzecco: “Un’altra scelta difficile e che mi fa soffrire. Ringrazio Amedeo, che non è inferiore a nessuno come dimostrato dal campionato eccezionale che ha disputato quest’anno. Inperò occorre fare scelte funzionali alla squadra e questo è il motivomia decisione”. SportFace.