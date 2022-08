Baroni: «La squadra ha tenuto bene il campo. Decisiva la giocata di un campione» (Di domenica 21 agosto 2022) . Le parole del tecnico del Lecce Marco Baroni ha parlato in conferenza stampo dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Ecco le parole del tecnico del Lecce: GOL BERARDI – «Quello è stato il colpo del campione. La squadra è partita bene, abbiamo concesso un pochino troppo palleggio non correndo grandi rischi. Quando entriamo in area non entriamo con quella cattiveria che occorre per mettere dentro il pallone. Troppi errori tecnici, anche nei cross, ma la squadra mi è piaciuta. Sono queste le cose da correggere ma la prestazione della squadra è stata convincente, queste sono le basi. Io chiedo alla squadra prestazioni su cui si possa costruire quello che sarà il nostro campionato». ATTACCO – «La squadra ha tenuto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022) . Le parole del tecnico del Lecce Marcoha parlato in conferenza stampo dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Ecco le parole del tecnico del Lecce: GOL BERARDI – «Quello è stato il colpo del. Laè partita, abbiamo concesso un pochino troppo palleggio non correndo grandi rischi. Quando entriamo in area non entriamo con quella cattiveria che occorre per mettere dentro il pallone. Troppi errori tecnici, anche nei cross, ma lami è piaciuta. Sono queste le cose da correggere ma la prestazione dellaè stata convincente, queste sono le basi. Io chiedo allaprestazioni su cui si possa costruire quello che sarà il nostro campionato». ATTACCO – «Laha...

