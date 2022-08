Ballando con le stelle | Veera Kinnunen | “Paura di perdere mio figlio Ho parlato con un Dio che non ho mai considerato”

(Di domenica 21 agosto 2022), che il grande pubblico conosce come maestra dicon le, ha avutodiilnato a dicembre 2021 a causa del Covid. In un’intervista concessa a DiPiù la danzatrice svedese ricorda quei giorni difficili, quando sia lei che la sua dolce metà, il judoka Salvatore Mingoia, hanno contratto il virus senza però sintomi particolari. Sorte diversa invece per il piccolo Valter, che ha avuto febbre molto alta, al punto da essere ricoverato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.è stata accanto algiorno e notte: “Non auguro a nessuno un reparto Covid pediatrico. Non ho mai praticamente dormito, dovevo controllare la febbre. Non avere Salvatore vicino non mi aiutava, sono stati ...

Agenzia_Ansa : Mafia: migliaia di giovani sfidano il boss Messina Denaro ballando nel Parco di Selinunte con l'evento Musica & Leg… - FQMagazineit : Ballando con le stelle, Veera Kinnunen: “Paura di perdere mio figlio. Ho parlato con un Dio che non ho mai consider… - BABYALINE93 : RT @MARIOriformista: @agnese_pini Il bigottismo ed una certa misoginia nel nostro Paese sono stati sempre presenti. Personalmente ritengo… - Pretore75 : RT @80AirasoR80: @HoaraBorselli La Bertè è una professionista della musica italiana tu invece cos'hai fatto di professionale nella tua vita… - francyera60 : RT @80AirasoR80: @HoaraBorselli La Bertè è una professionista della musica italiana tu invece cos'hai fatto di professionale nella tua vita… -

Estefania Bernal fa un appello a Milly Carlucci: 'Vorrei partecipare...' Estefania Bernal si candida come concorrente della prossima edizione dile stelle. Dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi, la modella sarebbe pronta a scendere in pista. Estefania lo ha svelato nel corso di un'intervista al Settimanale Confidenze. La modella ...... dov'è noto non solo per soap in cui ha recitato come, oltre Un altro domani , Un Vita e Il Segreto ma anche per aver vintole stelle nel 2016Samanta Togni. E poi ha confessato che ...Dall’Isola dei Famosi a Ballando con le stelle E’ questa l’indiscrezione che riguarda una delle naufraghe dell’ultima edizione del popolare realty show di casa Mediaset che potrebbe però approdare ne ...Centinaia i filmati sui social: "Solidarity with Sanna". La premier finlandese al centro della bufera mediatica: "Non ho fatto altro che ballare, cantare, abbracciare i miei amici e bere alcol" ...