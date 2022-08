Bagnaia trionfa in Austria sul circuito del Red Bull Ring davanti Quartararo e Miller Terza vittoria consecutiva per il torinese 4° Marini

(Di domenica 21 agosto 2022)ine conquista lain sella alla Desmosedici. Ilaccorcia le distanze in classifica da, oggi 2°.in: quinto sigillo stagionale in sella alla Ducati E’ bella ed è veloce. E’ la ‘Rossa’ che fa sorridere ancora una volta ‘Pecco’, il qualeine conquista il terzo successo consecutivo, su una Ducati che piazza quattro moto nei primi quattro posti. Non accadeva dai tempi di Stoner che un pilota Ducati vincesse tre gare di seguito. Il pupillo di Valentino ...

ParliamoDiNews : Bagnaia trionfa in Austria e centra il tris: Quartararo 2° è più vicino #motogp #21agosto - Newsinunclick : Francesco Bagnaia vince il GP d'Austria, tredicesima tappa stagionale del Mondiale di MotoGP. Il pilota del team Du… - Moixus1970 : RT @RadioSportiva: Francesco Bagnaia trionfa per la terza gara di fila dopo Assen e Silverstone, la quinta stagionale, e si porta a -44 dal… - Tuttipazziperi1 : Il pilota della #Ducati centra il terzo successo consecutivo e quinto stagionale. Un coriaceo @FabioQ20 fa secondo… - boborobo88 : Gp Austria: trionfa la Ducati con Bagnaia -

SPIELBERG (AUSTRIA) " Francescoha vinto il Gran Premio d'Austria di MotoGP. Il pilota italiano della Ducati si impone nella ... Il pilota giapponese in sella alla Husqvarnadavanti al ...... il pilota torinesein Austria davanti a Quartararo e Jack Miller Non c'è due senza tre. Peccotiene fede al famoso adagio e firma il terzo successo consecutivo in altrettante gare ...Francesco Bagnaia su Ducati ufficiale ha vinto il Gran Premio d'Austria classe MotoGp. Allo Spielberg il pilota torinese ha preceduto il leader del Mondiale e campione del mondo con la Yamaha, Fabio Q ...14.52 MotoGp,Bagnaia trionfa nel Gp d'Austria Magnifico tris di 'Pecco' Bagnaia, che domina il Gp d'Austria e vince per la terza volta di fila,quinta in stagione. Il 25enne torinese della Ducati ...