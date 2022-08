Azione, due di picche da Barbara Figliolia: “Fedeli a De Luca” (Di domenica 21 agosto 2022) di Erika Noschese Azione chiama, Moderati e Popolari rispondono due di picche. Nulla da fare per Mara Carfagna, l’ex forzista salernitana che – dopo la mancata fiducia al governo Draghi ha detto addio al Cav Silvio Berlusconi e al partito. Il ministro per il Sud, infatti, nei giorni scorsi ha contattato personalmente la consigliera comunale di Salerno, Barbara Figliolia, offrendole un posto in lista per il collegio uninominale per la Camera a Salerno. Offerta che la presidente della commissione Politiche Sociali del Comune di Salerno ha gentilmente declinato, ribadendo la sua fedeltà al governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Per i partiti, le coalizioni e le alleanze, sono gli ultimi minuti: domani alle 20, infatti, scade il termine per la presentAzione delle liste ma ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 21 agosto 2022) di Erika Noschesechiama, Moderati e Popolari rispondono due di. Nulla da fare per Mara Carfagna, l’ex forzista salernitana che – dopo la mancata fiducia al governo Draghi ha detto addio al Cav Silvio Berlusconi e al partito. Il ministro per il Sud, infatti, nei giorni scorsi ha contattato personalmente la consigliera comunale di Salerno,, offrendole un posto in lista per il collegio uninominale per la Camera a Salerno. Offerta che la presidente della commissione Politiche Sociali del Comune di Salerno ha gentilmente declinato, ribadendo la sua fedeltà al governatore della Regione Campania, Vincenzo De. Per i partiti, le coalizioni e le alleanze, sono gli ultimi minuti: domani alle 20, infatti, scade il termine per la presentdelle liste ma ...

