Attentato a Mosca: salta in aria l'auto con la figlia dell'ideologo di Putin: morta Daria Dugina (Di domenica 21 agosto 2022) Un giallo internazionale e qualcuno parla di un'azione terroristica mirata legata alla guerra in Ucraina. l'auto guidata dalla figlia dell''ideologo di Putin' Oleksandr Dugin, Daria, è saltata in aria ... Leggi su globalist (Di domenica 21 agosto 2022) Un giallo internazionale e qualcuno parla di un'azione terroristica mirata legata alla guerra in Ucraina. l'guidata dalla''di' Oleksandr Dugin, D, èta in...

ladyonorato : La figlia di Alexander #Dugin, #Darya, è rimasta uccisa in un attentato con una autobomba vicino a Mosca. Un chiaro… - Corriere : La figlia di Dugin, ideologo di Putin morta nell’esplosione della sua auto. Probabile attentato - Agenzia_Ansa : Attentato a Mosca. Muore la figlia dell'ideologo di Putin - veronica_rosset : RT @jacopo_iacoboni: Alexandr Dugin è uno dei più scatenati propagandisti della guerra di Putin, da anni. Con tanti contatti in Italia. No… - anubidal : 'O forse a far paura è il Movimento internazionale eurasiatista, fondato proprio da Dugin nel 2003 e che più volte… -