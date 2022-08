Attentato a Mosca: morta la figlia dell’ideologo di Putin. Attacco alla flotta russa Invasione dell'Ucraina (Di domenica 21 agosto 2022) Daria Vudina era alla guida dell’auto del padre, che si trovava a bordo di un’altra auto. Da non escludere dunque che l’Attentato avesse proprio l’ideologo di Putin come bersaglio. morta la figlia, di ritorno (appunto con il padre ed altre persone) a Mosca da una manifestazione culturale non lontano dalla capitale russa. Clamoroso Attentato, presa di mira la nomenclatura di Putin, praticamente in casa sua. In mar Nero, di fronte alla Crimea, gli ucraini hanno sferrato un Attacco alla flotta russa con gli invasori che si preparano, in questi giorni, ad un’offensiva e che dunque ora subiscono delle ... Leggi su noinotizie (Di domenica 21 agosto 2022) Daria Vudina eraguida’auto del padre, che si trovava a bordo di un’altra auto. Da non escludere dunque che l’avesse proprio l’ideologo dicome bersaglio.la, di ritorno (appunto con il padre ed altre persone) ada una manifestazione culturale non lontano dcapitale. Clamoroso, presa di mira la nomenclatura di, praticamente in casa sua. In mar Nero, di fronteCrimea, gli ucraini hanno sferrato uncon gli invasori che si preparano, in questi giorni, ad un’offensiva e che dunque ora subisconoe ...

