ATP Cincinnati 2022 | Stefanos Tsitsipas | “Ero concentrato | Medvedev ha sbagliato diverse prime”

(Di domenica 21 agosto 2022) Particolarmente importante, la gioia didopo la notte di. Il greco si è riuscito a portare fino alla finale, battendo Daniil. Il russo, numero 1 del mondo, ha dovuto cedere in tre set, e l’ellenico spiega anche le ragioni al sito dell’ATP. Queste le sueparole: “Ci sono stati colpi difficili che ho dovuto giocare un po’ di più. Alcune palle corte da cui ho tratto vantaggio sono entrate. A darmi la vittoria sono stati coraggiosi servizi e volée e approcci verso la rete“. ATP: che impresa Borna Coric! Il croato stupisce ancora ed è in finale conSull’evoluzione della partita: “Sapevo che avrei dovuto affrontare un compito difficile, che il terzo set non ...

Ora la rivalità tra i due è di 7 vittorie per Medvedev e 3 per Tsitsipas, giunto alla sua prima finale a. Quella di questa sera sarà la sesta finale Masters 1000 per il greco. In ...Tennis Dalla vittoria a Roma, Stefanos Tsitsipas aveva intervallato un periodo piuttosto ... Per comprendere la portata della finale raggiunta a, ovviamente la prima, bisogna considerare ...Il croato Borna Coric supera senza troppa fatica e in appena 91 minuti il britannico Cameron Norrie (6-3, 6-4), centrando così la seconda finale di un torneo ATP 1000 dopo quella di Shanghai del 2018.La finale del Masters 1000 di Cincinnati sarà tra Borna Coric e Stefanos Tsitsipas: entrambi autori di un ottimo torneo.