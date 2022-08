Atletica, zero ori per la Francia agli Europei: flop colossale, ritorno al 1982! (Di domenica 21 agosto 2022) La Francia esce con le ossa rotte dagli Europei 2022 di Atletica leggera. La compagine transalpina torna a casa senza avere conquistato nemmeno una medaglia d’oro! In 50 eventi disputati, i Galletti non sono mai riusciti a salire sul gradino più alto del podio. Un flop totale ad appena due anni dalle Olimpiadi di Parigi 2024, in quella che è la Regina degli Sport e che distribuisce il maggior quantitativo di medaglie. L’ultima volta che la Marsigliese non aveva suonato in campo continentale era addirittura il 1982: sono passati esattamente 40 anni dal profondo rosso dell’Atletica francese. Anche nel 1958 ci furono zero titoli, in quella che è ancora adesso la peggiore spedizione transalpina agli ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) Laesce con le ossa rotte d2022 dileggera. La compagine transalpina torna a casa senza avere conquistato nemmeno una meda d’oro! In 50 eventi disputati, i Galletti non sono mai riusciti a salire sul gradino più alto del podio. Untotale ad appena due anni dalle Olimpiadi di Parigi 2024, in quella che è la Regina degli Sport e che distribuisce il maggior quantitativo di mede. L’ultima volta che la Marsigliese non aveva suonato in campo continentale era addirittura il 1982: sono passati esattamente 40 anni dal profondo rosso dell’francese. Anche nel 1958 ci furonotitoli, in quella che è ancora adesso la peggiore spedizione transalpina...

