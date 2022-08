Atletica: Yeman Crippa è medaglia d’oro sui 10.000 metri agli Europei di Monaco (Di domenica 21 agosto 2022) Grande impresa di Yeman Crippa agli Europei di Monaco 2022. L'azzurro ha vinto la medaglia d’oro nei 10000 metri con una strepitosa rimonta finale. Il norvegese Zerei Kbrom Mezngi, medaglia d’argento, all'ultimo giro sembrava a... Leggi su today (Di domenica 21 agosto 2022) Grande impresa didi2022. L'azzurro ha vinto lanei 10000con una strepitosa rimonta finale. Il norvegese Zerei Kbrom Mezngi,d’argento, all'ultimo giro sembrava a...

