Atletica, tutte le medaglie vinte dall'Italia agli Europei. 3 ori con Jacobs, Tamberi e Crippa (Di domenica 21 agosto 2022) Si sono chiusi oggi gli Europei 2022 di Atletica leggera: l'Italia ha festeggiato ben 11 podi, con tre ori, due argenti e sei bronzi. Trionfi per Jacobs, Tamberi e Crippa, con quest'ultimo capace di conquistare anche un bronzo, argenti per Dallavalle ed Abdelwahed, bronzi per Tortu, Osama Zoghlami, Giupponi, Fantini e la staffetta 4×100 donne. LE medaglie DELL'Atletica ITALIANA agli Europei 2022 ORI Crippa Yemaneberhan – 10000 uomini Jacobs Lamont Marcell – 100 uomini Tamberi Gianmarco – Salto in alto uomini ARGENTI ABDELWAHED Ahmed – 3000 siepi uomini DALLAVALLE Andrea – Salto triplo uomini BRONZI TORTU Filippo – 200 uomini ZOGHLAMI Osama – 3000 siepi uomini GIUPPONI

