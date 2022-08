Atletica | Stefano Mei su Marcell Jacobs | “Non è vero che abbiamo litigato | ma qualche errore è stato commesso”

Leggi su oasport

(Di domenica 21 agosto 2022) Siamo nell’ultima giornata degli Europei 2022 dia Monaco di Baviera (Germania) e quella di oggi avrebbe dovuto essere la chance per la staffetta 4×100 di andare a caccia di una medaglia. I campioni olimpici in carica, in maniera incredibile, non hanno ottenuto il pass per la Finale. Un avvicinamento alla prova molto problematico, dalle rinunce di Fausto Desalu e Filippo Tortu di gareggiare in batteria per preservarsi soprattutto nel caso del brianzolo impegnato nell’atto conclusivo dei 200 metri, e i problemi fisici di. Il bi-campione a Cique Cerchi, oro nella rassegna continentale in Germania, aveva dato la propria disponibilità, salvo poi rinunciare per l’ennesimo problema fisico di questo 2022 molto problematico per lui. A chiarire alcuni aspetti èil presidente della FIDAL, ...