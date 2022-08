Atletica | Stefano Mei | “Mi dispiace il mancato record di ori | Jacobs da gestire diversamente”

Leggi su oasport

(Di domenica 21 agosto 2022) L’Italia si presenta all’ultima giornata degli Europei 2022 dileggera con un bottino di 9 medaglie, tra cui i due ori conquistati da Marcelle Gianmarco Tamberi. Non arriverà ildi titoli continentali tanto ambito daMei, Presidente della Fidal, ma le prestazioni offerte a Monaco sono state nel complesso positive, anche se non sono mancati alcuni passaggi a vuoto.Mei ha tracciato il proprio bilancio in occasione della conferenza stampa che precede l’ultima serata di gare: “L’obiettivo era allargare la base di atleti che possono ambire all’alto livello e ci siamo riusciti, è chiaro che gli Europei siano un altro ambito rispetto ai Mondiali, ma vedere tanti giovani che crescono e arrivano in modo anche sorprendente a giocarsi un posto tra i migliori d’Europa è ...