Atletica | le staffettiste della 4×100 | “Ci abbiamo messo il cuore e dato il 110%”

Leggi su oasport

(Di domenica 21 agosto 2022) La staffettafemminile dell’Italia ha conquistato un meraviglioso bronzo in finale agli Europei 2022 dileggera: le azzurre Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni ed Alessia Pavese hanno concluso la gara al terzo posto con il tempo di 42.84. Meglio di loro soltanto la Germania, oro in 42.34, e la Polonia, al secondo posto con il record nazionale in 42.61. Palpabile la gioia delle azzurre ai microfoni di Rai Sport. Zaynab Dosso: “Noi ciile il. Non era facile, però l’importante è l’unionesquadra“. Alessia Pavese: “Sono emozionata, eravamo cariche, hotutto quello che potevo e ci siamo prese il bronzo. Non so più cosa dire, sono emozionata“. Dalia Kaddari: “Sono troppo felice, volevo una medaglia ...