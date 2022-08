Atletica, Garcia vince gli 800 agli Europei resistendo a Wightman. Barontini 7° col personale (Di domenica 21 agosto 2022) Mariano Garcia conquista la medaglia d’oro sugli 800 metri agli Europei 2022 di Atletica leggera. Lo spagnolo era tra i favoriti della vigilia e ha interpretato una gara relativamente veloce nel miglior modo possibile: ha preso il comando della gara al suono della campanella e poi è riuscito a resistere con le unghie e con i denti al tentativo di rimonta del britannico Jake Wighthman. Il Campione del Mondo dei 1500 metri, spostatosi sui due giri di pista dopo l’impresa iridata, ha forzato il ritmo sul rettilineo, ma nel finale gli è mancato il guizzo per operare il sorpasso risolutore. Mariano Garcia si mette al collo un oro che impreziosisce ulteriormente questa stagione in cui si è laureato Campione del Mondo Indoor, salvo poi uscire in semifinale ai Mondiali outdoor. Il 24enne ha ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) Marianoconquista la meda d’oro sugli 800 metri2022 dileggera. Lo spagnolo era tra i favoriti della vigilia e ha interpretato una gara relativamente veloce nel miglior modo possibile: ha preso il comando della gara al suono della campanella e poi è riuscito a resistere con le unghie e con i denti al tentativo di rimonta del britannico Jake Wighthman. Il Campione del Mondo dei 1500 metri, spostatosi sui due giri di pista dopo l’impresa iridata, ha forzato il ritmo sul rettilineo, ma nel finale gli è mancato il guizzo per operare il sorpasso risolutore. Marianosi mette al collo un oro che impreziosisce ulteriormente questa stagione in cui si è laureato Campione del Mondo Indoor, salvo poi uscire in semifinale ai Mondiali outdoor. Il 24enne ha ...

Queenatletica : Ma allora anche gli italiani sanno reggere i turni! Lo dimostra un grande Baro Ntini con il secondo PB in 3 turni e… - infoitsport : Atletica, Simone Barontini entusiasma e vola in finale sugli 800 agli Europei! Garcia e Wightman per l'oro -