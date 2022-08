Atletica, Elena Vallortigara crolla agli Europei: non supera 1.90 dopo il bronzo ai Mondiali, vince Mahuchikh (Di domenica 21 agosto 2022) Bruttissima controprestazione di Elena Vallortigara nella finale di salto in alto agli Europei 2022 di Atletica leggera. La 30enne veneta si era presentata a Monaco con l’obiettivo di andare a caccia di una medaglia dopo aver conquistato il bronzo ai recenti Mondiali, ma non è riuscita a ingranare nel corso di questa sera e 1.90 metri si sono rivelati una quota insormontabile. dopo aver superato 1.82 e 1.86 al primo tentativo, l’azzurra va in crisi e chiude la gara con un mestissimo nono posto (non porta a casa nemmeno i punti riservati alle migliori otto). E dire che un mese fa aveva saltato due metri ai Mondiali: la forma non era quella di Eugene. L’ucraina Yaroslava ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) Bruttissima controprestazione dinella finale di salto in alto2022 dileggera. La 30enne veneta si era presentata a Monaco con l’obiettivo di andare a caccia di una medaver conquistato ilai recenti, ma non è riuscita a ingranare nel corso di questa sera e 1.90 metri si sono rivelati una quota insormontabile.averto 1.82 e 1.86 al primo tentativo, l’azzurra va in crisi e chiude la gara con un mestissimo nono posto (non porta a casa nemmeno i punti riservati alle migliori otto). E dire che un mese fa aveva saltato due metri ai: la forma non era quella di Eugene. L’ucraina Yaroslava ...

sportface2016 : Europei atletica 2022: Splendida medaglia di bronzo per l'Italia nella 4x100 femminile - giannotti_elena : RT @Agenzia_Italia: Il venticinquenne trentino di origini etiopi è il nuovo 'Re d'Europa', il quarto a riuscire nell'impresa realizzata nel… - Filo2385Filippo : RT @sportface2016: Europei atletica 2022: oro per #Crippa nei 10000 metri, delusione #Vallortigara nell’alto - Humana83 : RT @sportface2016: Europei atletica 2022: oro per #Crippa nei 10000 metri, delusione #Vallortigara nell’alto - sportface2016 : Europei atletica 2022: oro per #Crippa nei 10000 metri, delusione #Vallortigara nell’alto -