Atletica, Elena Vallortigara: “C’era da fare ben altro oltre a raggiungere la finale” (Di domenica 21 agosto 2022) Nella finale del salto in alto femminile degli Europei 2022 di Atletica leggera l’Italia non è andata oltre il nono posto di Elena Vallortigara, che si è fermata a causa di tre nulli a 1.90, dopo aver superato al primo tentativo sia la misura di ingresso di 1.82 che quella di 1.86. Oro all’ucraina Yaroslava Mahuchikh, prima con 1.95 al primo tentativo, argento alla montenegrina Marija Vukovic, seconda dopo aver superato 1.95 alla terza, bronzo alla serba Angelina Topic, terza con 1.93 alla prima prova senza aver commesso errori in precedenza. Così l’azzurra ai microfoni di Rai Sport: “Sicuramente ero arrivata qui con ben altri obiettivi, devo parlare con il mio allenatore, non capisco cosa ho sbagliato. Lui mi diceva di entrare di più alla fine, ho cercato di farlo, ma probabilmente ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) Nelladel salto in alto femminile degli Europei 2022 dileggera l’Italia non è andatail nono posto di, che si è fermata a causa di tre nulli a 1.90, dopo aver superato al primo tentativo sia la misura di ingresso di 1.82 che quella di 1.86. Oro all’ucraina Yaroslava Mahuchikh, prima con 1.95 al primo tentativo, argento alla montenegrina Marija Vukovic, seconda dopo aver superato 1.95 alla terza, bronzo alla serba Angelina Topic, terza con 1.93 alla prima prova senza aver commesso errori in precedenza. Così l’azzurra ai microfoni di Rai Sport: “Sicuramente ero arrivata qui con ben altri obiettivi, devo parlare con il mio allenatore, non capisco cosa ho sbagliato. Lui mi diceva di entrare di più alla fine, ho cercato di farlo, ma probabilmente ...

