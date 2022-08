Atletica, classifica a punti Europei 2022: l’Italia chiude terza! (Di domenica 21 agosto 2022) l’Italia ha conquistato il terzo posto nella classifica a punti degli Europei 2022 di Atletica leggera. Gli azzurri hanno raccolto 142,5 punti nei 50 eventi disputati a Monaco. Spiccano le medaglie d’oro di Marcel Jacobs (100 metri), Gianmarco Tamberi (salto in alto) e Yeman Crippa (10000 metri). I secondi posti sono quelli di Andrea Dallavalle (salto triplo) e Ahmed Abdelwahed (3000 siepi). Nel bottino anche sei medaglie di bronzo, 4 quarti posti, 6 quinti posti, 2 sesti posti, 8 settimi posti e 3 ottavi posti. La nostra Nazionale ha così raccolto 34 piazzammenti in top-eight (finalisti) per un totale di 11 medaglie (3 ori, 2 argenti, 6 bronzi e settimo posto nel medagliere). I ragazzi del DT Antonio La Torre hanno fatto meglio di Spagna (132), Polonia (128), Francia ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022)ha conquistato il terzo posto nelladeglidileggera. Gli azzurri hanno raccolto 142,5nei 50 eventi disputati a Monaco. Spiccano le medaglie d’oro di Marcel Jacobs (100 metri), Gianmarco Tamberi (salto in alto) e Yeman Crippa (10000 metri). I secondi posti sono quelli di Andrea Dallavalle (salto triplo) e Ahmed Abdelwahed (3000 siepi). Nel bottino anche sei medaglie di bronzo, 4 quarti posti, 6 quinti posti, 2 sesti posti, 8 settimi posti e 3 ottavi posti. La nostra Nazionale ha così raccolto 34 piazzammenti in top-eight (finalisti) per un totale di 11 medaglie (3 ori, 2 argenti, 6 bronzi e settimo posto nel medagliere). I ragazzi del DT Antonio La Torre hanno fatto meglio di Spagna (132), Polonia (128), Francia ...

