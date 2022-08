Atletica, Antonio La Torre: “Voto abbastanza alto agli Europei. Staffette e Stano da rivedere. Tortu avvicina i big” (Di domenica 21 agosto 2022) L’Italia ha conquistato nove medaglie agli Europei 2022 di Atletica leggera, ma manca ancora l’ultima giornata di gare. Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi hanno trionfato da Campioni Olimpici sui 100 metri e nel salto in alto, Andrea Dallavalle si è messo al collo uno splendido argento nel salto triplo, Ahmed Abdelwahed ha riportato le siepi al vertici, ottimo il bronzo di Filippo Tortu sui 200 metri. Il DT Antonio La Torre ha tracciato il suo bilancio conclusivo in occasione della conferenza stampa che ha preceduto l’ultima serata della rassegna continentale: “L’esame è superato: non abbiamo preso 100 ma sicuramente un Voto abbastanza alto. Avevo detto che al di là ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) L’Italia ha conquistato nove med2022 dileggera, ma manca ancora l’ultima giornata di gare. Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi hanno trionfato da Campioni Olimpici sui 100 metri e nel sin, Andrea Dallavalle si è messo al collo uno splendido argento nel striplo, Ahmed Abdelwahed ha riportato le siepi al vertici, ottimo il bronzo di Filipposui 200 metri. Il DTLaha tracciato il suo bilancio conclusivo in occasione della conferenza stampa che ha preceduto l’ultima serata della rassegna continentale: “L’esame è superato: non abbiamo preso 100 ma sicuramente un. Avevo detto che al di là ...

