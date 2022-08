Atalanta | Pagliuca | “Giocato una gara incredibile con il Milan | tantissime emozioni”

(Di domenica 21 agosto 2022) Il co-chairman dell’, Stephen, ha parlato del pareggio ottenuto dalla propria squadra contro il. Queste le sue parole: “Abbiamouna, c’è stato uno spirito, ho bisogno di un pacemaker, ci sono state. Qual è la mia strategia per il futuro? Vogliamo investire per poter alzare l’asticella, ci sono giàri importanti, la famiglia Percassi ne sta cercando altri. L’obiettivo è investire per migliorare ancora”. SportFace.

la città simbolo dell'indipendenza americana, luogo 'liberal' e moderno per eccellenza - il centro di gravità che unisce i due padroni di Atalanta e Milan, Steve Pagliuca e Gerry Cardinale