Atalanta-Milan oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023 (Di domenica 21 agosto 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Atalanta-Milan, partita valida per la seconda giornata della Serie A 2022/2023. Appuntamento con il fischio d’inizio alle 18:30 di domenica 21 agosto nella cornice del Gewiss Stadium. Il primo big match della stagione va in scena a Bergamo, dove i ragazzi di Gasperini ospitano i campioni d’Italia. Entrambe le squadre hanno debuttato nella competizione con una vittoria ed ora vanno a caccia del bis, per restare in vetta alla classifica insieme all’Inter. Il Milan ha vinto tutti e tre gli ultimi confronti (tra cui i due della scorsa stagione), ma gli uomini di Pioli faranno bene a non sottovalutare gli orobici. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn. Al prezzo di 5 euro al mese, tuttavia, gli abbonati ... Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) L’e le indicazioni per vedere in diretta, partita valida per la seconda giornata della. Appuntamento con il fischio d’inizio alle 18:30 di domenica 21 agosto nella cornice del Gewiss Stadium. Il primo big match della stagione va in scena a Bergamo, dove i ragazzi di Gasperini ospitano i campioni d’Italia. Entrambe le squadre hanno debuttato nella competizione con una vittoria ed ora vanno a caccia del bis, per restare in vetta alla classifica insieme all’Inter. Ilha vinto tutti e tre gli ultimi confronti (tra cui i due della scorsa stagione), ma gli uomini di Pioli faranno bene a non sottovalutare gli orobici. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn. Al prezzo di 5 euro al mese, tuttavia, gli abbonati ...

AntoVitiello : L'unico non disponibile per l'Atalanta è #Krunic che ha avuto un problema muscolare #Milan - Gazzetta_it : Soppy su Calabria, rigore giusto per il Milan. Samp, che errore annullare il gol. I casi da #moviola - AntoVitiello : ?? Migliorano le condizioni di Sandro #Tonali, che ora punta l'Atalanta. Oggi allenamento personalizzato sul campo p… - RadioRossonera : Tutta l'energia di #Percassi e dei tifosi dell'#Atalanta in vista del match contro il #Milan?? - CarloRo79403302 : RT @18JS97: @CarloRo79403302 @DiMarzio @juventusfc Oppure di Kvara ce ne sono parecchi ma in Italia ormai si è abbandonato lo scouting Solo… -