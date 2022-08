Atalanta-Milan LIVE 1-0: occasione per Tonali, Pioli si affida a Giroud, Origi e De Ketelaere e toglie Leao (Di domenica 21 agosto 2022) Il primo big match della Serie A è Atalanta-Milan. A Bergamo, i campioni d’Italia si sottopongono allo stress test della banda... Leggi su calciomercato (Di domenica 21 agosto 2022) Il primo big match della Serie A è. A Bergamo, i campioni d’Italia si sottopongono allo stress test della banda...

AntoVitiello : L'unico non disponibile per l'Atalanta è #Krunic che ha avuto un problema muscolare #Milan - DiMarzio : .@acmilan: le probabili scelte di #Pioli per la sfida contro l’@Atalanta_BC #SerieA - PietroMazzara : ???? formazione ufficiale #Milan ?? #Atalanta - enricopanatta1 : @StanisLaRochele ormai l'atalanta col milan non va neanche più calcolata. 1-2 e via, partita mai stata in discussione neanche sull'1-0 - fabiomanetti78 : RT @calciomercatoit: ?? 68' - GOOOOOL DEL MILAN! I rossoneri hanno pareggiato con #Bennacer ??? ATALANTA-MILAN 1-1 LIVE BOLOGNA-VERONA 1-1… -