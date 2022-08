Atalanta-Milan, le formazioni ufficiali: c'è Malinovskyi a sorpresa, dentro Rebic (Di domenica 21 agosto 2022) Ecco i 22 titolari della sfida tra Atalanta e Milan, big match della seconda giornata di campionato: Atalanta: Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Ha... Leggi su calciomercato (Di domenica 21 agosto 2022) Ecco i 22 titolari della sfida tra, big match della seconda giornata di campionato:: Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Ha...

AntoVitiello : L'unico non disponibile per l'Atalanta è #Krunic che ha avuto un problema muscolare #Milan - DiMarzio : .@acmilan: le probabili scelte di #Pioli per la sfida contro l’@Atalanta_BC #SerieA - DiMarzio : #SerieA, #AtalantaMilan | Le formazioni ufficiali - MilanSpazio : Atalanta-Milan, possibile sorpresa nell’undici di Gasperini: la novità - sportli26181512 : Atalanta-Milan, le formazioni ufficiali: torna Tonali, in avanti fiducia a Diaz e Rebic: Queste le formazioni uffic… -