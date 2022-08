Atalanta-Milan (1-1), Pioli: “Peccato non aver vinto” (Di domenica 21 agosto 2022) L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto a margine dell’incontro contro l’Atalanta, per commentare l’1-1 finale, valido per la seconda giornata di Serie A. Atalanta-Milan (1-1), Pioli: “Soddisfatto della prestazione” Come sarebbe rimasto più soddisfatto il tecnico del Milan? “Vincendo. Abbiamo giocato una buona partita, sono assolutamente soddisfatto della squadra. Abbiamo concesso poco e giocato con spirito. Prima soffrivamo molto di più la pressione dell’Atalanta, oggi siamo riusciti a palleggiare con facilità. Dovevamo essere meno frenetici nel secondo tempo, era giusto provocare la profondità quando avevano provato a restare alti. Li abbiamo messi in difficoltà. Il secondo tempo poi hanno cambiato atteggiamento, si sono difesi più bassi. ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 21 agosto 2022) L’allenatore delStefanoè intervenuto a margine dell’incontro contro l’, per commentare l’1-1 finale, valido per la seconda giornata di Serie A.(1-1),: “Soddisfatto della prestazione” Come sarebbe rimasto più soddisfatto il tecnico del? “Vincendo. Abbiamo giocato una buona partita, sono assolutamente soddisfatto della squadra. Abbiamo concesso poco e giocato con spirito. Prima soffrivamo molto di più la pressione dell’, oggi siamo riusciti a palleggiare con facilità. Dovevamo essere meno frenetici nel secondo tempo, era giusto provocare la profondità quando avevano provato a restare alti. Li abbiamo messi in difficoltà. Il secondo tempo poi hanno cambiato atteggiamento, si sono difesi più bassi. ...

