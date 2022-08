Atalanta-Milan 1-0, diretta: Malinovskyi porta in vantaggio i nerazzurri con il suo mancino (Di domenica 21 agosto 2022) Atalanta-Milan è il big match della seconda giornata di Serie A. I rossoneri sono ospiti della Dea: fischio d'inizio alle 20.45. Pioli (che recupera Tonali) nella prima giornata si... Leggi su ilmattino (Di domenica 21 agosto 2022)è il big match della seconda giornata di Serie A. I rossoneri sono ospiti della Dea: fischio d'inizio alle 20.45. Pioli (che recupera Tonali) nella prima giornata si...

AntoVitiello : L'unico non disponibile per l'Atalanta è #Krunic che ha avuto un problema muscolare #Milan - DiMarzio : .@acmilan: le probabili scelte di #Pioli per la sfida contro l’@Atalanta_BC #SerieA - PietroMazzara : ???? formazione ufficiale #Milan ?? #Atalanta - andreatala : Io verso Messias: “ma guarda quanto fai schifo!” Mia figlia, 4 anni: “ma dai papà non è un giocatore dell’Atalanta,… - nicelivingspace : @liviozeta929 Anche adesso i giochi di Milan e Atalanta ....pochissime occasioni e tiri. -