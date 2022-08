Atalanta | Gasperini | «Malinovskyi? Qui si monta sempre tutto | ma ha sempre giocato»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 21 agosto 2022) Giampiero, allenatore dell’ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro il Milan Giampiero, allenatore dell’ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro il Milan. Le sue dichiarazioni: «Direi che il pareggio giusto. E’ stata una bella partita da parte di entrambe le squadra. Bravi tutti i ragazzi in campo che hannocon agonismo e correttezza. Il nostro gruppo èquesto, negli anni si assottiglia un po’ ma con il mercato sono arrivatiri interessanti. Vediamo cosa succederà in questi ultimi giorni di mercato. Dobbiamo anche costruire il futuro. Obiettivo? Ci sono squadre più attrezzate di noi. Quest’anno non ci poniamo obiettivi, ma poi come abbiamo dimostrato ...