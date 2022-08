Asia Argento torna a sorridere insieme a Michele Martignoni (Di domenica 21 agosto 2022) Asia Argento è di nuovo felice. Lo dimostrano le cartoline social che posta dalle vacanze al mare, in cui sorride raggiante e spensierata. insieme a lei ci sono la figlia Anna Lou Castoldi (nata dalla relazione con Morgan) e Michele Martignoni, campione di MMA con cui l’attrice dimostra molta complicità. Scherzano, si abbracciano, posano per scatti romantici tra gli scogli. Dopo un periodo turbolento per lei è tornata la serenità. Michele Martignoni, conosciuto anche con il nome di The Italian Thunder (la tempesta italiana), ha 26 anni (20 in meno di Asia Argento) ed è nato a Roma. Fisico scolpito, occhi chiari e capelli scuri, è un astro nascente delle arti marziali miste. E’ il detentore del record della vittoria ... Leggi su blog.libero (Di domenica 21 agosto 2022)è di nuovo felice. Lo dimostrano le cartoline social che posta dalle vacanze al mare, in cui sorride raggiante e spensierata.a lei ci sono la figlia Anna Lou Castoldi (nata dalla relazione con Morgan) e, campione di MMA con cui l’attrice dimostra molta complicità. Scherzano, si abbracciano, posano per scatti romantici tra gli scogli. Dopo un periodo turbolento per lei èta la serenità., conosciuto anche con il nome di The Italian Thunder (la tempesta italiana), ha 26 anni (20 in meno di) ed è nato a Roma. Fisico scolpito, occhi chiari e capelli scuri, è un astro nascente delle arti marziali miste. E’ il detentore del record della vittoria ...

