Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 20 agosto 2022 (Di domenica 21 agosto 2022) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 20 agosto 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la replica del talent show The Voice Senior 2 ha portato a casa 1852 spettatori (17.10% di share); su Canale5 la replica del varietà Lo show dei record ha avuto 1182 spettatori (share 10.06%). Su Italia1 la serie tv Superman & Lois ha ottenuto 425 spettatori (3.69%) nella media dei vari episodi; su Rai2 lo sport, con gli Europei 2022 di Atletica Leggera ha portato a casa 1247 spettatori (10.19%); su Rai3 il film C'era una volta il West ha portato a casa 725 spettatori (6.04%); su Rete4 il film SMS – Sotto Mentite Spoglie ha ...

