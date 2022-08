ASCOLTI TV 20 AGOSTO 2022 | THE VOICE SENIOR | LO SHOW DEI RECORD | L’ALTLETICA LEGGERA | SERGIO LEONE

(Di domenica 21 agosto 2022)TV 20· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Azzurro: Storie di Mare – xTg1 + Dialogo – xWeekly: Il Meglio – xWeekly: Il Meglio – xBuongiorno Benessere Estate – xLinea Verde Sentieri – xLinea Verde 100 – xTg1 – xLinea Blu – xPassaggio a Nord-Ovest – xA Sua Immagine – xTg1 + I Mille Colori dell’Amore – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xTecheTecheTè – xThe(R) – x x x xStoria di Noi Due – x Prima Pagina – xTg5 – xCuore Selvaggio della Spagna – xViaggiatori – xMagnifica Italia – non in ondaForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – non in ondaCome Sorelle – xCantina Wader – x1T + 2T – xAvanti un Altro! (R) – xAvanti un Altro! (R) – xTg5 – xPaperissima Sprint – xLodei ...

zazoomblog : Ascolti tv sabato 20 agosto 2022: The Voice Senior Europei di Roma Lo show dei record dati Auditel e share -… - CorriereCitta : #AscoltiTv sabato 20 agosto 2022: The Voice Senior, Europei di Roma, Lo show dei record, dati Auditel e share - ParliamoDiNews : Ascolti del 18 agosto: `Il mio vicino del piano di sopra` ed `Europei Atletica Leggera` | TV Sorrisi e Canzoni… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv venerdì 19 agosto, Cavalli di Battaglia 11.5%, Grand Hotel 13.1% - ParliamoDiNews : Ascolti tv 19 agosto 2022: Cavalli di battaglia, Grand Hotel | Dati Auditel #ascolti #agosto #cavalli #battaglia… -

Share edi La dama velata, la vera sorpresa dell'estate serata dopo serata Domenica 14La dama velata ha infatti battuto tutti nel prime time, esattamente come nelle settimane ...202022 Non passa giorno che dobbiamo stupirci di cose che non avremmo mai immaginato fino a ... senza dubbio, perché tascio è l'ambiente in cui vivono, fatto di suppellettili tascie, di...Ascolti tv 20 agosto 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ...Ascolti Tv sabato 20 agosto 2022. Torna come di consueto anche oggi l’appuntamento per conoscere quali sono stati i programmi più visti del palinsesto televisivo della prima serata. Qual è stato il pi ...