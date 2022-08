Arisa compie 40 anni | gli auguri di Vito Coppola | “Sei un dono della natura” La reazione della cantante

Leggi su isaechia

(Di domenica 21 agosto 2022)è intervenuto su Instagram con una dolce dedica ad. Il ballerino professionista di Ballando con le stelle e lasi sono conosciuti proprio nel programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Quella che sembrava essere solo un’amicizia si è trasformata presto in qualcosa di più. I due hanno intrapreso una relazione caratterizzata da vari tira e molla. A gennaio di quest’annone aveva confermato la fine, salvo poi, due mesi dopo, rivelare che in realtà la storia procedeva bene. Circa tre mesi fa è arrivato l’annunciorottura definitiva e la stessaha rivelato di averne sofferto molto. In occasione del compleanno di, ieriè intervenuto su Instagram con una dolce ...