Appello leader occidentali alla moderazione a Zaporizhzhia (Di domenica 21 agosto 2022) Joe Biden, Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Boris Johnson lanciano un Appello alla "moderazione" militare intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata dai russi, dove da settimane si ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 21 agosto 2022) Joe Biden, Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Boris Johnson lanciano un" militare intornocentrale nucleare dioccupata dai russi, dove da settimane si ...

msgelmini : Mi unisco all’appello di @CarloCalenda che chiede un confronto serio tra leader. Sottrarsi significa non dare agli… - susannapfi : RT @gianluca826: ?? #ItalExit è il primo partito a consegnare liste e firme (per presentarsi in tutta Italia) alla corte d'appello di Roma,… - Dome689 : RT @Open_gol: Il colloquio tra i quattro leader occidentali sui pericoli nucleari - Open_gol : Il colloquio tra i quattro leader occidentali sui pericoli nucleari - L2354560 : RT @gianluca826: ?? #ItalExit è il primo partito a consegnare liste e firme (per presentarsi in tutta Italia) alla corte d'appello di Roma,… -