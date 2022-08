Annuncio clamoroso di Raffaella Fico | Mossa ambigua in vista di settembre: tenta il tutto per tutto (Di domenica 21 agosto 2022) Clamorosa bomba di gossip quella che vede coinvolta la showgirl Raffaella Fico: colpo di scena dopo l’appello in vista del GF Vip La showgirl Raffaella Fico (screenshot Twitter)Raffaella Fico in queste ore è tornata al centro del gossip a causa di alcune sue dichiarazioni bomba. Nel giorni scorsi e nel corso di una recente intervista, la showgirl ha infatti lanciato un disperato appello ad Alfonso Signorini con l’obiettivo di tornare il prima possibile nella casa più spiata d’Italia. In aggiunta in queste ore ha rivelato di una decisione che nessuno si aspettava ovvero quella di mettere fine alla sua storia d’amore con Piero Neri dopo appena un anno insieme. Una Mossa che potrebbe adesso essere vista come una vera e ... Leggi su specialmag (Di domenica 21 agosto 2022) Clamorosa bomba di gossip quella che vede coinvolta la showgirl: colpo di scena dopo l’appello indel GF Vip La showgirl(screenshot Twitter)in queste ore è tornata al centro del gossip a causa di alcune sue dichiarazioni bomba. Nel giorni scorsi e nel corso di una recente inter, la showgirl ha infatti lanciato un disperato appello ad Alfonso Signorini con l’obiettivo di tornare il prima possibile nella casa più spiata d’Italia. In aggiunta in queste ore ha rivelato di una decisione che nessuno si aspettava ovvero quella di mettere fine alla sua storia d’amore con Piero Neri dopo appena un anno insieme. Unache potrebbe adesso esserecome una vera e ...

