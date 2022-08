Angelus | A chi si rivolge l’accorato appello del Papa? (Di domenica 21 agosto 2022) Papa Francesco all’Angelus, esorta alla preghiera per una situazione particolare in cui la Chiesa sta soffrendo terribilmente. L’immagine della “porta stretta” potrebbe “spaventarci” e suggerirci l’idea che la “salvezza” sia “destinata solo a pochi eletti o ai perfetti”. Così si è espresso Papa Francesco, meditando il Vangelo di oggi (Lc 13,22-30), durante l’Angelus. La porta L'articolo Angelus A chi si rivolge l’accorato appello del Papa? proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 21 agosto 2022)Francesco all’, esorta alla preghiera per una situazione particolare in cui la Chiesa sta soffrendo terribilmente. L’immagine della “porta stretta” potrebbe “spaventarci” e suggerirci l’idea che la “salvezza” sia “destinata solo a pochi eletti o ai perfetti”. Così si è espressoFrancesco, meditando il Vangelo di oggi (Lc 13,22-30), durante l’. La porta L'articoloA chi sidel? proviene da La Luce di Maria.

Radio1Rai : #Ferragosto anche per chi si trova in difficoltà, per chi è solo, non lavora, scappa da guerre e violenze. Ci pensa… - KattInForma : Angelus | A chi si rivolge l’accorato appello del Papa? - 1970Germano : RT @Radio1Rai: #Ferragosto anche per chi si trova in difficoltà, per chi è solo, non lavora, scappa da guerre e violenze. Ci pensa la Comun… - juanpabloiikw : RT @PapaParole: La #vita non dipende da ciò che si possiede, ma dalle buone relazioni: con Dio, con gli altri e con chi ha di meno. Quale #… - Fiamma_60 : RT @PapaParole: La #vita non dipende da ciò che si possiede, ma dalle buone relazioni: con Dio, con gli altri e con chi ha di meno. Quale #… -