Angelus 21 agosto, Papa Francesco ricorda: “La porta della salvezza è aperta tutti” (Di domenica 21 agosto 2022) Nell’Angelus di domenica 21 agosto, Papa Francesco si concentra sul tema della salvezza divina. Spiegando in che modo Gesù intende offrire la salvezza a tutti. Seppur il Signore parla di una “porta stretta”, infatti, non esistono eletti e perfetti come specifica il Santo Padre. Partendo, come ogni domenica dal Vangelo odierno, Papa Francesco rivela in che modo è possibile raggiungere la salvezza divina. La riflessione, che precede la preghiera dell’Angelus, nasce dalla domanda di un tale che chiede al Signore: “Sono pochi quelli che si salvano?“. E le perplessità iniziali nascono dalla risposta di Gesù che dice: “Sforzatevi di entrare nella porta ... Leggi su velvetmag (Di domenica 21 agosto 2022) Nell’di domenica 21si concentra sul temadivina. Spiegando in che modo Gesù intende offrire la. Seppur il Signore parla di una “stretta”, infatti, non esistono eletti e perfetti come specifica il Santo Padre. Partendo, come ogni domenica dal Vangelo odierno,rivela in che modo è possibile raggiungere ladivina. La riflessione, che precede la preghiera dell’, nasce dalla domanda di un tale che chiede al Signore: “Sono pochi quelli che si salvano?“. E le perplessità iniziali nascono dalla risposta di Gesù che dice: “Sforzatevi di entrare nella...

