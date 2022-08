Andrea Dianetti gay? La sua risposta (Di domenica 21 agosto 2022) Andrea Dianetti è gay? Questo a quanto pare è ciò che ha pensato un suo follower dato che – quando il conduttore ha aperto su Instagram il box delle domande – glielo ha chiesto senza troppi giri di parole. “Ti ha mai dato fastidio che l’80% delle persone pensasse che tu e Adriano foste una coppia gay?“. Questa è stata la sua risposta: “No, perché sinceramente non lo ritenevamo un insulto, un fastidio. Sto 80% è una statistica ISTAT? E poi entrambi abbiamo continuato a rimorchiare tranquillamente, io mi sono fidanzato pure.. Ergo!”. L’Adriano citato nella domanda è ovviamente Adriano Bettinelli, ballerino di Amici, che ha partecipato al talent tre edizioni dopo Andrea Dianetti. Insomma, la risposta è no: per chi se lo fosse mai chiesto o se lo stesse ... Leggi su biccy (Di domenica 21 agosto 2022)? Questo a quanto pare è ciò che ha pensato un suo follower dato che – quando il conduttore ha aperto su Instagram il box delle domande – glielo ha chiesto senza troppi giri di parole. “Ti ha mai dato fastidio che l’80% delle persone pensasse che tu e Adriano foste una coppia?“. Questa è stata la sua: “No, perché sinceramente non lo ritenevamo un insulto, un fastidio. Sto 80% è una statistica ISTAT? E poi entrambi abbiamo continuato a rimorchiare tranquillamente, io mi sono fidanzato pure.. Ergo!”. L’Adriano citato nella domanda è ovviamente Adriano Bettinelli, ballerino di Amici, che ha partecipato al talent tre edizioni dopo. Insomma, laè no: per chi se lo fosse mai chiesto o se lo stesse ...

zazoomblog : Andrea Dianetti ad Amici di Maria De Filippi: in che edizione ha partecipato? Che anno era? Chi è stato il vincitor… - infoitcultura : Amici, Andrea Dianetti coppia con Adriano Bettinelli? Dopo anni la verità - FerriGraziano : @AndreaDianetti Grazie Andrea Dianetti di aver risposto a tutti i tweet che ti abbiamo inviato ma le parole scritt… - Novella_2000 : Amici, un ex allievo ha avuto una storia con un ballerino? Lui risponde alle voci - eusoumellos : RT @dal_puro: Dayane & Andrea Dianetti oramai in arte fofo ?????? #DayaneMello #mellos -