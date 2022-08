Ancora una papera del portiere coi piedi: tocca a Mendy, il Chelsea sotto 2-0 col Leeds (VIDEO) (Di domenica 21 agosto 2022) Ancora una papera del portiere coi piedi. Ormai non si contano più. tocca a Mendy in Leeds-Chelsea che a fine primo tempo sono sul 2-0. Il primo gol lo firma il peperino statunitense Aaronson che prima fa ammattire Koulibaly costringendolo a una vistosa trattenuta dopo essere stato scavalcato come avviene nel calcio per strada. E poi segna l’1-0 ma in questo caso il protagonista è l’osannato portiere Mendy che su un retropassaggio cincischia, non rilancia subito, prova a dribblare Aaronson e finisce per farsi uccellare come nei cartoni animati. Ormai non si contano più gli errori dei portieri con i piedi, errori che costano gol alle proprie squadre. Questo avviene al 33esimo e il vantaggio ci sta tutto ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 agosto 2022)unadelcoi. Ormai non si contano più.inche a fine primo tempo sono sul 2-0. Il primo gol lo firma il peperino statunitense Aaronson che prima fa ammattire Koulibaly costringendolo a una vistosa trattenuta dopo essere stato scavalcato come avviene nel calcio per strada. E poi segna l’1-0 ma in questo caso il protagonista è l’osannatoche su un retropassaggio cincischia, non rilancia subito, prova a dribblare Aaronson e finisce per farsi uccellare come nei cartoni animati. Ormai non si contano più gli errori dei portieri con i, errori che costano gol alle proprie squadre. Questo avviene al 33esimo e il vantaggio ci sta tutto ...

