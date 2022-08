Anche la categoria Altri ha i suoi nanetti Non c' è solo Italexit | ma molte altre sigle | avranno le firme necessarie per presentarsi

Luca_F_1980 : @86_longo Anche mio cugino in 2 categoria lo faceva - Stevenreeva7 : @britneyacm Vero anche che l'Oratorio San Giovanni Bosco di Merate (2ª o 3ª categoria Lecco), arriverebbe almeno 5º in quel campionato. - Maverick_it7 : @AleLMGO @markattaneo Decisivo? Tu non hai mai giocato a calcio e allenato allora. È decisivo quando fa danni. O qu… - CF44__ : @acmilan @Acqua_Lete Abbiamo una fascia destra che farebbe rabbrividire anche una squadra di seconda categoria e ci… - divagazionisul : @chiaramilanista La peggiore destra che parla a stupidi, razzisti e delinquenti. Tu di che categoria fai parte? (Si… -

Tuttocampo

È la famosa"altri" che i sondaggisti mettono in fondo alla lista dei risultati. Dentro c'... che dà diritto ad una rappresentanza parlamentare, maa riuscire a presentarsi 'per davvero'...Da raccontare èuna gara giocata in Coppa Italia e non in Serie A, per i sedicesimi di finale nel dicembre del 2016. In quell'occasione il Bologna, che giocava in unasuperiore, si ... Seconda Categoria. Murialdo, ecco anche la riconferma dell'estremo difensore Unione Popolare sì (ci è riuscita e lo ha annunciato proprio ieri). Italexit forse, ma si saprà solo oggi. Gli altri, invece, disperano di ...Napoli-Monza 4-0 (2-0) Marcatori: Kvaratskhelia 35’ e 62’, Osimhen 45+2’, Kim 90+3’ Monza (3-5-2) Di Gregorio; Marlon, Ranocchia (2’st Antov), Carboni; Birindelli (38’st Colpani), Ranocchia (12’st Val ...