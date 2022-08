Ancelotti pazzo di Tonali | scambio e offerta per il centrocampista

(Di domenica 21 agosto 2022) Il Real Madrid tenta il tutto per tutto perdei Blancos per ilrossonero Carlovuole Sandro: il tecnico del Real Madrid prepara l’per ilclasse 2000. Il Real Madrid cerca… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

L'allenatore del Real Madridha parlato della scelta di far giocare Rudiger nel ruolo di terzino sinistro Carlo, allenatore del Real Madrid, al termine dell'amichevole persa contro il Barcellona ha commentato la sua scelta di far giocare Rudiger nel ruolo di terzino sinistro. LE PAROLE - "Mi è ...Per me è stato più bravo di Sacchi, Capello, Zaccheroni,, Allegri . Loro avevano tutti grandissimi campioni, lui aveva un giovane gruppo da modellare e aiutare. Ecco perché ha fatto l'...