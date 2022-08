Ambasciatore del Messico in visita a Cosenza (Di domenica 21 agosto 2022) L’Ambasciatore del Messico in Italia Carlos Garcia de Alba ha incontrato nel pomeriggio del 22 Luglio 2022 a Palazzo dei Bruzi di Cosenza , il Sindaco Franz Caruso, nell’ambito delle visita che sta compiendo in questi giorni in Calabria. Originario di Guadalajara, l’Ambasciatore è laureato in Economia ed ha conseguito a Roma un Master in scienze politiche e un dottorato di ricerca in sociologia. Diplomatico di carriera del Ministero degli Affari esteri dal 1987, è Ambasciatore dal 2006. L’incontro con il Sindaco di Cosenza Franz Caruso è stato molto cordiale e il diplomatico si è intrattenuto piacevolmente a parlare con il primo cittadino. Tra i temi di cui si è discusso, al primo posto – e non poteva essere diversamente – la crisi di governo in Italia che porterà ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 agosto 2022) L’delin Italia Carlos Garcia de Alba ha incontrato nel pomeriggio del 22 Luglio 2022 a Palazzo dei Bruzi di, il Sindaco Franz Caruso, nell’ambito delleche sta compiendo in questi giorni in Calabria. Originario di Guadalajara, l’è laureato in Economia ed ha conseguito a Roma un Master in scienze politiche e un dottorato di ricerca in sociologia. Diplomatico di carriera del Ministero degli Affari esteri dal 1987, èdal 2006. L’incontro con il Sindaco diFranz Caruso è stato molto cordiale e il diplomatico si è intrattenuto piacevolmente a parlare con il primo cittadino. Tra i temi di cui si è discusso, al primo posto – e non poteva essere diversamente – la crisi di governo in Italia che porterà ...

