Altro che «motivi calcistici» | le ombre sul caso Ruberti

Roma, 21 ago – La furiosa lite che ha visto protagonisti Albino Ruberti, figura chiave del Pd romano e regionale, Vladimiro De Angelis, fratello di Francesco De Angelis, ex europarlamentare Pd, e il sindaco di Giuliano di Roma. Adriano Lampazzi, è sempre più un caso. Nonostante il Partito Democratico sia corso ai ripari dopo la diffusione del video del litigio e i diretti interessati abbiano cercato di minimizzare la questione, ora la Procura ha aperto un fascicolo conoscitivo per fare luce sulla vicenda. Il caso Ruberti Il video catturava un momento dopo una cena elettorale a Frosinone, in cui un Ruberti furibondo arrivava a minacciare: «Vi sparo, vi ammazzo, vi dovete inginocchiare!». Questo in risposta ad un «Mi ti compro» che gli avrebbe rivolto De Angelis. Un comportamento al di sopra delle ...

