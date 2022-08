Altro caso nel Pd: la candidata Rachele Scarpa sotto accusa per frasi su Israele (Di domenica 21 agosto 2022) Dopo Raffaele La Regina, segretario regionale della Basilicata che ha rinunciato alla candidatura alla Camera per una frase su Israele scritta nel 2020, nel mirino è finito un post di Rachele Scarpa, 25enne capolista per i dem a Treviso... Leggi su europa.today (Di domenica 21 agosto 2022) Dopo Raffaele La Regina, segretario regionale della Basilicata che ha rinunciato alla candidatura alla Camera per una frase suscritta nel 2020, nel mirino è finito un post di, 25enne capolista per i dem a Treviso...

marattin : RIASSUNTONE. Forza Italia propone una flat tax del 23%: in un caso costa decine di miliardi, nell’altro risulta in… - LaVeritaWeb : Imbarazzante balletto di La Regina: fa marcia indietro, poi ci ripensa, infine conferma di non candidarsi. E Letta… - antob975 : RT @ohanarifugio: ???? IKARIA, ALTRO CASO INCREDIBILE: PER LEI NESSUNA RICHIESTA DI ADOZIONE! ?? ? Info: ESCLUSIVAMENTE via Whatsapp al +39 3… - rosarioT1970 : RT @marattin: RIASSUNTONE. Forza Italia propone una flat tax del 23%: in un caso costa decine di miliardi, nell’altro risulta in un consist… - Andrea66862669 : RT @Marcusmanch: @ermnpnzz @CarloCalenda Non è vero che il debito pubblico è calato è al suo record di 2.766 miliardi ! E vero che l'inflaz… -