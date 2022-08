Altopiano di Asiago, tenta di recuperare il telefono caduto alla fidanzata e precipita per 100 metri: morto 30enne di Rovigo (Di domenica 21 agosto 2022) Stava facendo un’escursione con la propria ragazza quando, per recuperare il telefono caduto alla fidanzata, si è sporto nel precipizio perdendo l’equilibrio e finendo in un burrone. Un escursionista di 30 anni, residente in provincia di Rovigo, Andrea Mazzetto, è morto nel primo pomeriggio di sabato 20 agosto precipitando per un centinaio di metri da un massiccio sulla Val d’Astico, a Rotzo, sull’Altopiano di Asiago (Vicenza). I due si trovavano nei pressi dello sperone “Altar Knotto“, una formazione rocciosa da cui si ha una visuale sulla sottostante Val D’Astico. A dare l’allarme, sotto choc, è stata la fidanzata che ha allertato le forze dell’ordine. Le ricerche, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) Stava facendo un’escursione con la propria ragazza quando, peril, si è sporto nel precipizio perdendo l’equilibrio e finendo in un burrone. Un escursionista di 30 anni, residente in provincia di, Andrea Mazzetto, ènel primo pomeriggio di sabato 20 agostondo per un centinaio dida un massiccio sulla Val d’Astico, a Rotzo, sull’di(Vicenza). I due si trovavano nei pressi dello sperone “Altar Knotto“, una formazione rocciosa da cui si ha una visuale sulla sottostante Val D’Astico. A dare l’rme, sotto choc, è stata lache ha allertato le forze dell’ordine. Le ricerche, ...

Agenzia_Ansa : Cerca di recuperare il cellulare della fidanzata ma muore precipitando in dirupo. La tragedia sull'altopiano di Asi… - fattoquotidiano : Altopiano di Asiago, tenta di recuperare il telefono caduto alla fidanzata e precipita per 100 metri: morto 30enne… - giovann_one : RT @Agenzia_Ansa: Cerca di recuperare il cellulare della fidanzata ma muore precipitando in dirupo. La tragedia sull'altopiano di Asiago. L… - gazzettamantova : Cerca di recuperare il cellulare della fidanzata, precipita in un dirupo e muore La tragedia nell’altopiano di Asia… - GianmariaForoni : «La nostra maledetta ultima foto insieme»: la frase della fidanzata del ragazzo morto sull'altopiano di Asiago -