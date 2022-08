Allegri “Scudetto? Non siamo favoriti, bisogna lavorare in silenzio” (Di domenica 21 agosto 2022) TORINO (ITALPRESS) – Un passo alla volta. Massimiliano Allegri lo ripete più volte, la Juventus deve pensare solo a se stessa e non fare voli pindarici, perchè al momento per lo Scudetto sono altri i favoriti. Milan e Inter, per esempio. “bisogna lavorare in silenzio e tenere un profilo basso – dice il tecnico in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria a Marassi -. Ci sono 8 squadre, il livello è alto. Quattro giocheranno in Champions, due l'Europa League, una la Conference.Una guarderà in tv le altre. Sarà un campionato più avvincente.Dobbiamo fare un passettino alla volta, non dobbiamo andare troppo in là. Al momento sulla carta il Milan è favorito perchè ha vinto lo Scudetto e l'Inter si è rinforzata. La stagione è lunga, dobbiamo pensare a noi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) TORINO (ITALPRESS) – Un passo alla volta. Massimilianolo ripete più volte, la Juventus deve pensare solo a se stessa e non fare voli pindarici, perchè al momento per losono altri i. Milan e Inter, per esempio. “ine tenere un profilo basso – dice il tecnico in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria a Marassi -. Ci sono 8 squadre, il livello è alto. Quattro giocheranno in Champions, due l'Europa League, una la Conference.Una guarderà in tv le altre. Sarà un campionato più avvincente.Dobbiamo fare un passettino alla volta, non dobbiamo andare troppo in là. Al momento sulla carta il Milan è favorito perchè ha vinto loe l'Inter si è rinforzata. La stagione è lunga, dobbiamo pensare a noi ...

