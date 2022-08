Al Sud, dove la scuola funziona. Viaggio negli istituti all’avanguardia di Napoli, Foggia, Palermo (Di domenica 21 agosto 2022) I dati delle prove Invalsi 2022 sono impietosi: dopo 13 anni di scuola, la metà degli studenti del Sud Italia non ha neanche le competenze base di italiano, e in matematica va peggio. Tra uno studente del Nord Ovest e uno del Sud già in terza media ci sono 17 punti di differenza in italiano, ancora di più in matematica. Per non parlare degli ordini di scuola; nei professionali, il disastro è completo. Ridurre il divario Nord Sud è l’obiettivo del Pnrr che mette a disposizione un miliardo e mezzo (i primi 500 milioni sono stati appena stanziati). Come riuscirci? Combattere la dispersione scolastica si può guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di domenica 21 agosto 2022) I dati delle prove Invalsi 2022 sono impietosi: dopo 13 anni di, la metà degli studenti del Sud Italia non ha neanche le competenze base di italiano, e in matematica va peggio. Tra uno studente del Nord Ovest e uno del Sud già in terza media ci sono 17 punti di differenza in italiano, ancora di più in matematica. Per non parlare degli ordini di; nei professionali, il disastro è completo. Ridurre il divario Nord Sud è l’obiettivo del Pnrr che mette a disposizione un miliardo e mezzo (i primi 500 milioni sono stati appena stanziati). Come riuscirci? Combattere la dispersione scolastica si può guarda le foto ...

GaspareCaj : Wikipedia, quando parla di storia, è utile per controllare un nome, una data...Per il resto una pattumiera. Voce… - ClaraPorta4 : RT @MMmarco0: Maltempo in arrivo al Sud. Il passaggio di una goccia fredda in quota provocherà piogge e temporali tra martedì 23 e giovedi… - migiranoleruote : @barone_rotto Attenzione attenzione. C'è anche la LUM nel vasto universo del libero sapere italiano. Fondata da ex… - Favoletta1982 : @augustociardi75 @LorenzoCast89 Ormai gli alberi e le mele possono cadere fino o lontano o arrivare da lontano per… - Antonio63503032 : RT @ZioDado73: #Franceschini (ferrarese) e #Speranza (potentino) candidati a Napoli, la #Furlan (tipico cognome del sud) capolista in Sicil… -