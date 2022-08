Ahmed Abdelwahed: “Dai mercati alla medaglia azzurra, porto il riscatto nelle periferie” (Di domenica 21 agosto 2022) Il siepista, argento agli Europei, è un italiano orgoglioso di seconda generazione. «Papà partì trent’anni fa dal Cairo senza nulla: dormiva per terra, ci vuole coraggio» Leggi su lastampa (Di domenica 21 agosto 2022) Il siepista, argento agli Europei, è un italiano orgoglioso di seconda generazione. «Papà partì trent’anni fa dal Cairo senza nulla: dormiva per terra, ci vuole coraggio»

ItaliaTeam_it : #ItaliaTeam sul podio nei 3000 siepi!???? ARGENTO per Ahmed Abdelwahed, BRONZO per Osama Zoghlami a #Munich2022! ??????… - Coninews : Tre medaglie in una manciata di minuti da #Munich2022. ?????? ???????? ?????????? ?? Ahmed Abdelwahed ?? Osama Zoghlami ?????? ??… - Coninews : Doppia medaglia nei 3000 siepi! ???? Ahmed Abdelwahed ARGENTO e Osama Zoghlami BRONZO a #Munich2022! #ItaliaTeam… - okwlor : RT @Valerio864dd: E ora chi glielo dice a Salvini che abbiamo due italiani sul podio europeo dei 3000 siepi che si chiamano Ahmed Abdelwahe… - NicetaC : RT @Valerio864dd: E ora chi glielo dice a Salvini che abbiamo due italiani sul podio europeo dei 3000 siepi che si chiamano Ahmed Abdelwahe… -