Ag Gabbiadini | «Il suo ritorno in forma è il colpo dell’estate»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 21 agosto 2022) Le parole dell’agente di: «Ci auguriamo di vederlo presto a tempo pieno in campo: per la Sampdoria è l’acquisto» Silvio Pagliari, agente di Manolo, ha fatto il punto sul recupero dell’attaccante della Sampdoria. Buone notizie per i tifosi blucerchiati dopo la batosta del lungo stop di Manuel De Luca. Le sue parole a Tuttosport. CONDIZIONI«È tornato in panchina domenica. Sta bene. Sta rientrando n. Ci auguriamo di vederlo presto a tempo pieno in campo: per la Sampdoria è l’acquisto. Credo che possa spostare gli equilibri della salvezza: garantisce sempre quei gol che ti fanno stare tranquillo. Alla Juventus ha segnato spesso: magari se gioca qualche minuto e rinnova la tradizione… Sarebbe bello per lui perché so quanto ...