Adani: «Lukaku sposta anche non al top, ma la Juve resta favorita» (Di domenica 21 agosto 2022) . Le parole dell’opinionista Lele Adani è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. INTER – «La squadra di Inzaghi rispetto a Lecce mi è sembrata più in palla, anche se non è oltre il 65-70%. Un po’ perché è una squadra molto fisica e ci mette tempo ad entrare in forma, un po’ perché l’avversario non è praticamente mai uscito dalla propria metà campo e quando l’avversario rinuncia a giocare, è più difficile essere brillanti». LU-LA – «Credo che in ogni sfumatura e movimento venga confermata la crescita di Lautaro, ormai ad uno status totale. Lukaku invece credo debba smaltire un po’ di carichi e chenonsia certo al top. Ma anche così è uno che sposta e procura 4-5 occasioni da gol solo con il peso e con il pensiero. Avrà anche sbagliato qualche stop e forzato un paio di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022) . Le parole dell’opinionista Leleè stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. INTER – «La squadra di Inzaghi rispetto a Lecce mi è sembrata più in palla,se non è oltre il 65-70%. Un po’ perché è una squadra molto fisica e ci mette tempo ad entrare in forma, un po’ perché l’avversario non è praticamente mai uscito dalla propria metà campo e quando l’avversario rinuncia a giocare, è più difficile essere brillanti». LU-LA – «Credo che in ogni sfumatura e movimento venga confermata la crescita di Lautaro, ormai ad uno status totale.invece credo debba smaltire un po’ di carichi e chenonsia certo al top. Macosì è uno chee procura 4-5 occasioni da gol solo con il peso e con il pensiero. Avràsbagliato qualche stop e forzato un paio di ...

